Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«У меня положительный тест на COVID-19», — написала Аньес. По словам политика, она хорошо себя чувствует и будет работать, находясь в изоляции.
На данный момент в Боливии зафиксировано 42,9 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Из них 12,8 тысяч человек выздоровели, еще 1,5 тысячи умерли.
Россия признала Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.
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