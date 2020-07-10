Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«У меня положительный тест на COVID-19», — написала Аньес. По словам политика, она хорошо себя чувствует и будет работать, находясь в изоляции.

На данный момент в Боливии зафиксировано 42,9 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Из них 12,8 тысяч человек выздоровели, еще 1,5 тысячи умерли.

Россия признала Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!