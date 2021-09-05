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Мятежники в Гвинее рассказали о состоянии захваченного президента страны

Полковник Мамади Думбуя: захваченный президент Гвинеи Альфа Конде в безопасном месте
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Фото: Reuters

Захваченный в результате попытки государственного переворота президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал, сообщает Reuters.

По данным агентства, военные мятежники заявили, что главе государства гарантирована безопасность. Лидер путчистов Мамади Думбуя отметил, что врачи уже осмотрели Конде. Подробной информации о его местонахождении не сообщается.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик рассказал, что судьба более десяти российских технических специалистов в Гвинее, где произошел путч, на данный момент неизвестна.

5 сентября в африканской Гвинее произошла попытка государственного переворота. В центре столицы страны Конакри началась интенсивная стрельба. По словам очевидцев, на улицах появилось множество военных. Устроившие мятеж в Гвинее задержали президента страны Альфу Конде. Его захватили силы спецназа, которыми управляет полковник Мамади Думбуя.

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