Мятежники ввели комендантский час в Гвинее

Военные мятежники, которые устроили в Гвинее попытку госпереворота, ввели комендантский час на всей территории страны. Об этом сообщает агентство AFP, передает РИА Новости.

Как отмечает ТАСС, мера будет действовать «до дальнейшего уведомления».

Кроме того, военные заменят на постах губернаторов и префектов регионов, заявили мятежники. Они призвали министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (14:00 по московскому) в гвинейскую столицу Конакри.

5 сентября в африканской Гвинее произошла попытка государственного переворота. Устроившие мятеж задержали президента страны Альфу Конде. Его захватили силы спецназа, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. Позже стало известно, что в результате попытки переворота Конде не пострадал. Подробной информации о его местонахождении не сообщается.