Центробанк предсказал судьбу доллара

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что роль доллара как на российском, так и на глобальном рынке остается большой, однако интерес к ней со временем снизится, передает РБК.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк регулярно раскрывает информацию о структуре золотовалютных резервов (ЗВР). Она рассказала, что доллар уменьшился не только по линии Фонда национального благосостояния, но и в целом в золотовалютных резервах. В 2018 году существенно изменилась структура ЗВР, а также снизилась доля доллара из-за экономических, финансовых, геополитических и санкционных рисков.

Материалы по теме Биток жив Главная криптовалюта планеты бьет все рекорды. Как долго биткоин будет дорожать? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

Глава ЦБ предсказала судьбу доллара, заявив, что интерес к нему упадет в пользу других валют, включая евро. Доля таких контрактов увеличивается уже сейчас. «И это, соответственно, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. Не только на российском, может быть, но и на глобальном», — отметила она.

Однако этот процесс вряд ли произойдет быстро, поскольку подобные вещи не случаются резко, «требуя многих лет и доверия к другим резервным валютам». «Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах», — заключила Набиуллина.

В том же интервью Набиуллина спрогнозировала пик инфляции. По ее мнению, рост цен в годовом выражении в России достигнет пика в текущем сентябре.