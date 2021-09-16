Названы главные угрозы для рубля осенью

Главной угрозой для курса рубля этой осенью будет вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

По словам эксперта, среди потенциальных угроз для всех рисковых активов, в том числе и для рубля, сохраняется возможная новая волна пандемии коронавируса в связи с похолоданием в Северном полушарии.

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В качестве еще одной возможной угрозы для российской валюты Зайцева назвала более быстрое сворачивание ФРС США программы поддержки, нежели это прогнозируют аналитики. Это приведет к укреплению доллара и ослабления условно рисковых валют.

Вместе с тем поддержку рублю может оказать проводимый Центробанком курс на ужесточение денежно-кредитной политики. По прогнозу Зайцевой, в ближайшие месяцы курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 72-74 рубля за доллар и 85,5-87,5 рубля за евро.

10 сентября Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Повышение стало пятым с марта, аналогичные решения принимались на всех последующих заседаниях. ЦБ по-прежнему считает, что российская экономика «возвращается на траекторию сбалансированного роста», достигнув допандемического уровня. Денежно-кредитная политика регулятора направлена возвращение инфляции к 4 процентам.