Аналитики дали прогноз по ценам на нефть и курсу рубля

Основное влияние на нефтяной рынок в настоящее время оказывает пандемия коронавируса, отметил беседе с «Газетой.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Для страны, которая экспортирует нефть, конечно, хотелось бы, чтобы цены на нефть всегда были повыше. <…> Но сейчас цена все равно достаточно высокая, больше 60 долларов за баррель. По меркам, которые у нас были последние 5-6 лет, это очень хорошая цена — практически предпандемийного уровня», — сказал он.

По словам эксперта, какими дальше будут цены на нефть, зависит от многих факторов, включая развития пандемии COVID-19. Кроме того, на цены может оказать влияние ситуация с потреблением в Китае. Он уточнил, что речь идет не только о возможных новых локдаунах, но и о том, как будет развиваться экономика КНР в целом. Это повлияет на спрос на энергоресурсы, вклюячая нефть.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Оплата будущего Как изменятся наши платежи в ближайшие годы

Кроме того, как отметил Митрахович, если США заключат с Ираном новую ядерную сделку и снимут санкции, то иранская нефть в большем объеме может выйти на мировой рынок, и это в свою очередь тоже ударит по ценам.

Член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян подчеркнул, что в ныненшних условиях курс доллара на уровне 73-74 рублей выглядит «обоснованным» с точки зрения экономических параметров.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов добавил, что корреляция между рублем и нефтью в настоящее времяя не так сильна, чтобы делать какие-то выводы исключительно на основе нефтяных цен. «При прочих равных дальнейшее снижение цен на нефть может негативно сказаться на рубле и привести к подъему пары USD/RUB выше 75 рублей», — добавил он.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что курс рубля зависит не только от сырьевых рынков, но и от геополитических рисков. Однако сейчас нет факторов, которые указывали бы на возможное снижение российской валюты. Маслов подчеркнул, что несмотря на распространение «дельта»-штамма коронавируса, в мировой экономике сохраняется тенденция на восстановление. Стоимость энергоносителей увеличивается, а геополитическое напряжение значительно упало после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.