Россиянам предсказали будущее рубля после отказа от доллара

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал, какое будет будущее у рубля после отказа России от доллара. Его слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что Центральный банк постепенно снижает доллар в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью, увеличив долю в евро, юанях и золоте. Поэтому рубль останется обеспеченной валютой даже без доллара в резервах.

Как отметил специалист, на курс рубля влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но также и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров и импортеров, банков и населения.

Однако слабость рубля к доллару одновременно и создает преимущество для россиян по себестоимости, и ожидать существенного укрепления рубля не стоит. Аналитик заключил, что на падении нефти, для поддержания прибыли экспортеров и, соответственно, собираемости налогов, рубль слабеет к доллару и в ближайшее время данная ситуация не изменится.

Ранее аналитики назвали российскую валюту недооцененной из-за резкого роста цен на нефть в рублях. Справедливым, с их точки зрения, был бы курс 60-70 рублей за доллар.