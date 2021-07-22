Рубль назвали одной из самых недооцененных валют мира

Журнал The Economist опубликовал очередной «индекс бигмака», в котором на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald's в разных странах оценивается реальный курс местных валют. Эксперты издания назвали российский рубль одной из самых недооцененных валют мира.

В США покупка бигмака обойдется в 5,65 доллара (420 рублей), в России он стоит 2,27 доллара (169 рублей). Из этого следует, что справедливый, с точки зрения методологии, курс российский валюты составляет 29,91 рубля за доллар. То есть с учетом рыночного курса около 74 рублей за доллар она недооценена на 59,9 процента.

Опережает рубль только ливанский фунт, который недооценен на 70,2 процента. Практически сравнимы с российской валютой южноафриканский рэнд (59,6 процента), азербайджанский манат (58,9 процента) и турецкая лира (58,7 процента).

Недооцененными в рейтинге оказались почти все валюты, за исключением шведской кроны (плюс 9,6 процента), норвежской кроны (плюс 11,5 процента) и швейцарского франка (плюс 24,7 процента).

Особую позицию в списке занимает венесуэльский боливар, который стремительно обесценивается (по итогам 2020 года инфляция приблизилась к 3000 процентов), но все еще остается переоцененным на 47,7 процента.

Индекс бигмака рассчитывается с 1986 года и публикуется два раза в год. Он является одним из примеров применения теории паритета покупательной способности (ППС), согласно которой в перспективе валютный курс уравнивает стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. На практике такой ситуации не наблюдается, поскольку на курс валют влияют значительно больше факторов, в том числе не связанных с непосредственно стоимостью товаров и услуг.

Ранее аналитики назвали российскую валюту недооцененной из-за резкого роста цен на нефть в рублях. Справедливым, с их точки зрения, был бы курс 60-70 рублей за доллар.