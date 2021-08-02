Аналитики спрогнозировали укрепление рубля

К концу 2021 года ожидается укрепления рубля до 71,5–72 рубля за доллар на фоне новых квот по добыче нефти ОПЕК+. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Отмечается, что справедливое значение нацвалюты с начала текущего года находится в диапазоне 68–70 рублей за доллар, в то время как фактический курс в среднем оставался вблизи отметки 74 рубля за доллар. В Газпромбанке считают, что в целом рубль имеет потенциал для укрепления. Заниженная оценка нацвалюты объясняется низким спросом нерезидентов на рублевые активы. Кроме того, на курс оказала влияние низкая привлекательность вкладов в России.

По словам руководителя отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгения Дорофеева, позитивную динамику рубля в последние две недели можно объяснить восстановлением нефтяных котировок.

В «Открытии Research» добавили, что в в середине лета инфляция в стране резко снизилась до уровней предыдущих лет, а показатель реальных располагаемых доходов не превысил значений 2019 года, что говорит в пользу завершения цикла повышения ключевой ставки.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала условия для укрепления рубля. По ее словам, рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, а Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике. Зайцева отметила, что это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область. В результате повысится привлекательность рублевых вложений для инвесторов, а национальная валюта укрепится «на средне- и долгосрочном горизонте», — заявила она.