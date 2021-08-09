Финансист спрогнозировал устойчивый курс рубля

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что курс рубля зависит не только от сырьевых рынков, но и от геополитических рисков. Однако сейчас нет факторов, которые указывали бы на возможное снижение российской валюты, сообщает агентство «Прайм».

Маслов подчеркнул, что несмотря на распространение «дельта»-штамма коронавируса, в мировой экономике сохраняется тенденция на восстановление. Стоимость энергоносителей увеличивается, а геополитическое напряжение значительно упало после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Эксперт отметил, что среди инвесторов август принято считать «плохим» месяцем для рубля, поскольку впереди ожидается время дивидендных выплат российскими компаниями. С учетом этих обстоятельств Маслов не допустил серьезных отклонений от целевых значений и спрогнозировал устойчивый курс рубля.

Ранее аналитики спрогнозировали укрепление рубля. Эксперты полагают, что к концу 2021 года российская валюта вырастет до 71,5–72 рубля за доллар на фоне новых квот по добыче нефти ОПЕК+.