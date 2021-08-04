Экономист оценил справедливый курс рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил справедливый курс рубля. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Бабин рассказал, что недавно рублевая стоимость нефти Brent превысила отметку в 5,8 тысяч рублей, обновив исторические максимумы. Он отметил, что потом цена немного снизилась и сейчас зафиксировалась в районе 5,5 тысяч рублей. Учитывая уровень инфляции и бюджетные расходы, связанные с пандемией коронавируса, можно сделать вывод, что при текущей цене нефти курс рубля является справедливым, резюмировал эксперт.

По его словам, если котировки Brent сохранятся на уровне 74-75 долларов, то американская валюта по отношению к рублю будет умеренно расти, чтобы цена нефти соответствовала уровню, который был бы экономически обоснован с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала условия для укрепления рубля. По ее словам, рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, а Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике. Зайцева отметила, что это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область.