Аналитик назвал лучшее время для покупки долларов

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко заявил, что сейчас лучшее время для покупки долларов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро — вблизи минимумов с начала июля», — сказал аналитик.

По его словам, не стоит ждать, что рубль обновит годовые максимумы, закрепившись ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро, так как ситуация на внешних рынках в условиях пандемии коронавирусной инфекции может ухудшиться, что неизбежно повлияет на нефтяные цены, которые оказывают поддержку рублю.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал курс доллара к концу лета. По его словам, американская валюта может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже, однако закрепиться на этом уровне не сможет. Также эксперт отметил, что никаких потрясений до конца текущего года рубль не ждет.