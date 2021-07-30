Курс доллара упал до минимума

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже 73 рублей, что произошло впервые с 1 июля. На минимуме он торговался на уровне 72,99 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:17 доллар скорректировался до 73 рублей. Курс евро опустился ниже 87 рублей, до 86,85 рубля.

Вместе с тем основные российские фондовые индексы падают. Индекс Мосбиржи теряет 0,5 процента, а индекс РТС — 0,35 процента.

Одной из причин роста российской валюты стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По его итогам регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25 процента годовых и дал понять, что продолжит стимулирование экономики. На этом фоне инвесторы увеличили закупку более рисковых активов, к которым относятся и российские.

Ранее журнал The Economist назвал рубль одной из самых недооцененных валют мира. Очередной индекс бигмака показал, что по этому параметру его опережает только ливанский фунт.