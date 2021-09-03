Российский фондовый рынок побил исторический рекорд

Индекс Мосбиржи 3 сентября вырос до рекордной отметки в 4001,7 пункта

В ходе торгов 3 сентября индекс Мосбиржи вырос до отметки в 4001,7 пункта (плюс 0,27 процента), таким образом побив исторический рекорд, свидетельствуют данные площадки.

Предыдущий максимум был установлен днем ранее — 3 990,77 пункта. Поднялся в ходе торгов и индекс РТС, достигнув уровня в 1734,16 пункта с ростом на 0,44 процента.

Курс доллара составлял 72,7 рубля, курс евро — 86,37 рубля. Нефть марки Brent к моменту публикации новости торгуется вокруг отметки в 72,70 доллара за баррель (снижение на 0,45 процента), стоимость WTI — 69,4 доллара (снижение на 0,86 процента), свидетельствуют данные торгов.

3 сентября заместитель министра энергетики Павел Сорокин спрогнозировал, что при условии полного восстановления добычи до допандемийного уровня на рынке равновесная цена нефти будет в диапазоне от 55 до 60 долларов за баррель.