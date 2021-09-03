В Минэнерго спрогнозировали цены на нефть

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин рассказал, что при условии полного восстановления добычи до допандемийного уровня на рынке равновесная цена нефти будет в диапазоне от 55 до 60 долларов за баррель. Об этом он заявил в беседе с издание «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Сорокин отметил, что данная цена установится, если не будет потрясений. При этом замглавы Минэнерго подчеркнул, что прогнозировать цены на нефть — неблагодарное дело, особенно в текущих условиях, когда штамм «Дельта» коронавируса активно распространяется по миру. Он рассказал, что, несмотря на снижение смертности благодаря кампании по вакцинации, все равно существуют риски, поэтому нельзя исключать возобновления локдаунов в разных стран и замедления мировой экономики.
Ранее Bloomberg сообщало, что в августе 2021 года суммарный объем производства сырья среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вырос на 290 тысяч баррелей в день. Это самый высокий уровень с апреля. Добычу нефти увеличили для того, чтобы возобновить поставки после пандемийного перерыва. Несмотря на прогресс в восстановлении объемов выпуска нефти, ОПЕК добывает примерно на десять процентов меньше общей квоты, установленной ее членами.