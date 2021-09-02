ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса из-за США

Банк России: прирост ВВП будет около нуля, а в 2023 году ускорится до 3,5-4,5 процента

Центробанк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики до 2024 года. В документе также описаны три альтернативных базовому сценария развития экономики страны.

Согласно первому, который называется «Усиление пандемии», темпы прироста ВВП будут около нуля, а в 2023 году ускорятся до 3,5-4,5 процента. Сценарий «Глобальная инфляция» подразумевает повышенный уровень мировой инфляции и процентных ставок. Это потребует от регулятора более жесткой денежно-кредитной политики.

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По сценарию «Финансовый кризис» произойдет значительное увеличение долговой нагрузки в мировой экономике. Новый кризис будет сопоставим по масштабам с кризисом 2008-2009 годов. Ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов, из-за этого 2023 год начнется с массовых продаж активов.

Для России это будет означать рецессию — третью с 2015 года (с последующим восстановлением в 2024 году). Базовый сценарий ЦБ предполагает, что в текущем году средняя цена нефти составит 65 долларов за баррель, темп прироста ВВП будет 4-4,5 процента, а с 2022-го — стабилизируется в диапазоне 2-3 процента.

Банк России также повысил прогноз по инфляции с 4,7-5,2 процента до 5,7-6,2 процента по итогам года. К 2022 году показатель будет на уровне 4-4,5 процента. К 2024 году ожидается рост ВВП на 2-3 процента, а инфляция — четыре процента.

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал причины будущего глобального экономического кризиса. Он отметил, что наблюдаемая сейчас высокая инфляция по всему миру — это первый признак перегрева глобальной экономики.