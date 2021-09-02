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ОПЕК увеличила добычу нефти

Некоторые члены ОПЕК увеличили добычу нефти из-за дефицита поставок
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Фото: Reuters

В августе 2021 года суммарный объем производства сырья среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вырос на 290 тысяч баррелей в день. Это самый высокий уровень с апреля. Об этом свидетельствуют данные исследования Bloomberg. Добычу нефти увеличили для того, чтобы возобновить поставки после пандемийного перерыва.

Несмотря на прогресс в восстановлении объемов выпуска нефти, ОПЕК добывает примерно на десять процентов меньше общей квоты, установленной ее членами. В соглашении ОПЕК+ была определена цель увеличить добычу в августе на 400 тысяч баррелей в сутки, из которых 253 тысячи баррелей в сутки приходятся на десять членов ОПЕК. Объем производства сырья в этих десяти странах превзошел установленный показатель, но общая добыча организации не достигла ожидаемого роста по сравнению с июлем, так как некоторые страны, особенно Ангола и Нигерия, переживают сокращение производственных мощностей и технические сбои. Саудовская Аравия и Ирак стали основной движущей силой роста.

Brent от TradingView

В августе добыча всех 13 членов ОПЕК в среднем составляла 27,11 миллиона баррелей в день. Объем выпуска сырья в Саудовской Аравии увеличился на 200 тысяч баррелей в день, до 9,63 миллиона, а в Ираке — на 110 тысяч баррелей в день, до 4,08 миллиона. Показатели обеих стран приблизительно соответствуют оговоренным целям по увеличению добычи. В то же время объем производства сырья в Нигерии снизился в августе на 90 тысяч баррелей в день до пятилетнего минимума и составил 1,43 миллиона баррелей в день. Royal Dutch Shell объявила о сбое в работе своего ключевого погрузочного устройства в стране из-за утечки. Ангола также добыла на несколько сотен тысяч баррелей меньше установленного объема. Государство претерпело отток иностранных инвестиций и снижение мощностей на глубоководных месторождениях нефти.

Исследование Bloomberg основано на данных отслеживания грузовых судов, словах официальных лиц и оценках консультантов.

Расширенный состав организации, ОПЕК+, также столкнулся с трудностями. Общая добыча нефти упала примерно на 0,5 процента, до 10,43 миллиона баррелей в день. Тем не менее члены ОПЕК+ на встрече 1 сентября договорились придерживаться своего плана постепенного восстановления объемов производства сырья. Умеренный рост добычи позволяет стабилизировать мировые цены на нефть на уровне около 70 долларов за баррель. Эта стоимость достаточно высока, чтобы помочь экономике стран-участниц, и то же время позволяет избежать биржевых ралли, которые могли бы усугубить инфляцию.

Значительное сокращение добычи коалицией ОПЕК+ в апреле 2020 года помогло спасти мировую нефтяную промышленность. Решение позволило поднять цены на сырье после того, как они упали ниже нуля во время сокращения спроса в период пандемии.

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