Нефтяной гигант примет участие в борьбе с изменением климата

К 2025 году Shell установит в Великобритании 50 тысяч зарядных станций для электромобилей

Британско-нидерландская компания Royal Dutch Shell решила установить на дорогах Великобритании несколько десятков тысяч зарядных станций для электромобилей. Таким образом нефтяной гигант хочет принять участие в борьбе с изменением климата, сообщает The Guardian.

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Shell пообещала в ближайшие четыре года оборудовать 50 тысяч уличный зарядных станций, что обеспечит инфраструктурой третью часть дорожной сети страны. Компания предложила властям покрыть затраты на установку, на которую государство не выделяет субсидии. На данный момент 75 процентов расходов несет британское Управление транспортных средств с нулевым уровнем выбросов вредных веществ.

«Жизненно важно ускорить темпы установки зарядных устройств для электромобилей по всей Великобритании. Предложение о финансировании призвано помочь в достижении этой цели. Мы хотим предоставить водителям в стране доступные варианты зарядки электромобилей, чтобы как можно больше из них могли переключиться на электрическую систему», — пояснил председатель правления Shell Дэвид Банч.

Британские власти оценили идею компании. В министерстве транспорта инициативу назвали «прекрасным примером того, как частные инвестиции используются наряду с государственной поддержкой», чтобы инфраструктура страны соответствовала требованиям будущего.

В июле 2021 года экологи заявили о бесполезной борьбе британского правительства с выбросами парниковых газов. Они пришли к такому выводу из-за поддержки со стороны властей нефтегазовых компаний Royal Dutch Shell и BP, которые в 2019 году не заплатили налоги благодаря установленным льготам.