Британские власти попались на бесполезной борьбе за природу

Высокий Суд Англии согласился заслушать дело экологов, которые сочли бесполезной борьбу британского правительства с выбросами парниковых газов. По мнению экоактивистов, государственная поддержка нефтегазовых компаний в Северном море противоречит плану свести к нулю вредные выбросы к 2050 году, и власти попались на бесполезной борьбе за природу. Об этом сообщает Reuters.

Экологи недовольны тем, что государство предоставляет производителям нефти и газа налоговые льготы, которые помогают им покрыть расходы на списание устаревшего оборудования.

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Так, согласно налоговым отчетам, нефтегазовые компании Royal Dutch Shell и BP, которые работали в Северном море на протяжении десятилетий, в 2019 году не заплатили налоги британскому правительству благодаря установленным льготам.

Экологи утверждают, что этими льготами государство не добьется сокращения вредных выбросов. Вместо этого Микаэла Лоуч, одна из трех истцов, предлагает английскому правительству заняться созданием новых низкоуглеродных отраслей.

Ответчиками по делу выступит организация Oil and Gas Authority (OGA) и министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг, которые наблюдают за работой промышленности в Северном море.

OGA считает достаточными те требования, которые она предъявляет промышленным компаниям. Квази Квартенг пока не дал комментариев по этому делу.

Ранее OGA заявляла, что в рамках государственной программы по сведению к нулю выброса парниковых газов к 2050-му году ограничит производство в Северном море.