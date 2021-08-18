В Великобритании нашли решение проблемы изменения климата

Живые изгороди могут решить в Великобритании проблему с изменением климата

Эксперты в сфере экологии посоветовали Великобритании устанавливать больше живых изгородей. В подобных зеленых насаждениях нашли решение проблемы изменения климата, сообщает The Guardian.

Живые изгороди считаются в Великобритании самой крупной полуестественной средой обитания. Они выступают в качестве барьеров, защищая от наводнений, и препятствуют попаданию вредных веществ в водоемы. По данным исследований, изгороди улучшают качество воздуха — они улавливают загрязнения и хранят вредные выбросы в корнях и побегах.

В Великобритании давно заметили проблему с насаждениями — больше половины изгородей было утрачено после 1945 года, а оставшаяся часть пришла в упадок. На данный момент по всей стране высажено около 500 километров растений. Для достижения эффекта специалисты порекомендовали британцам посадить на 40 процентов больше изгородей.

Ранее в некоторых городских советах Англии перестали косить траву, чтобы повлиять на экологическую обстановку. Таким образом авторы эксперимента хотят снизить количество выбросов углерода в атмосферу и поддержать биоразнообразие для формирования экосистем.