Нефтяного гиганта заставили выплатить Нигерии миллионы долларов

После многолетних судебных разбирательств компания Shell обязалась заплатить Нигерии 111 миллионов долларов за утечки нефти, произошедшие в 1970-х годах. Представитель компании заявил, что выплата будет означать для общины эджама-эбубу, проживающей в дельте реки Нигер, «полное и окончательное урегулирование» последствий гражданской войны 1967-1970 годов, сообщает «Би-би-си».

Дело против Shell власти Нигерии возбудили в 1991 году. Разбирательство шло почти 20 лет, и только в 2010 году нигерийский суд оштрафовал гиганта на 41,36 миллиона долларов. Компания подала ряд безуспешных апелляций, но ничего не выплатила, в связи с чем уже в 2020 году Верховный суд Нигерии заявил, что с процентами сумма штрафа достигла 110,9 миллиона долларов.

«У них закончились уловки, и они решили прийти к соглашению», — заявил адвокат Люциус Нвос, представляющий местное сообщество. Он также отметил решимость фермеров, заставивших принять решение о справедливых компенсациях. Shell заявила, что у нее не было возможности защитить себя от исков, и в начале этого года начала международный арбитраж по этому делу после неудачных попыток отменить решение 2010 года.

Это не единственное судебное разбирательство нефтяного гиганта по факту загрязнения окружающей среды в Нигерии. В 2008 году на компанию завели дело после жалоб фермеров в долине реки Нигер. Истцы утверждали, что в период с 2004 по 2007 год из-за плохого состояния нефтепровода компании происходили утечки нефти, из-за чего земля стала непригодной для сельскохозяйственных работ. Shell настаивала, что утечки были вызваны «саботажем» и происходили в результате вредительства, однако суд обязал Shell Nigeria выплатить компенсацию нигерийским фермерам. Компании было предложено установить оборудование для предотвращения ущерба в будущем.

Загрязнение из-за утечек нефти по-прежнему является серьезной проблемой в дельте реки Нигер. Часто они происходят по вине местных жителей, которые делают врезки в нефтепровод для незаконного отбора нефти. Сама Shell в 2017 году признавалась в ведении переговоров с коррумпированным чиновником, чтобы получить право разработки месторождения углеводородов в Нигерии.