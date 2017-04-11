Бизнес
 

Shell призналась в связях с нигерийскими коррупционерами

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Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний Royal Dutch Shell призналась в ведении переговоров с коррумпированным чиновником, чтобы получить право разработки месторождения углеводородов в Нигерии, передает BBC News.

О связях холдинга с уличенным в отмывании денег министром стало известно после того, как были обнародованы подробности переговоров с чиновником Даном Этете, когда он занимал пост министра нефти африканской республики.

Как отмечает ТАСС, до этого Этете был признан судом виновным в отмывании денег по делу о приобретении итальянской ENI и англо-голландской Royal Dutch Shell прав на месторождение OPL245, которое считается самым перспективным на шельфе близ устья реки Нигер.

По данным итальянских следователей, из 1,3 миллиарда долларов, заплаченных в 2011 году корпорациями за право вести добычу нефти в стране, около 1,1 миллиарда впоследствии оказались на счетах подконтрольной Этете компании. Из них 466 миллиона долларов затем были «отмыты» с помощью фирмы по обмену валюты и поступили в распоряжение Гудлака Джонатана, занимавшего тогда пост президента, и членов его правительства.

Представитель Shell впервые официально признал, что холдинг был связан с подставной компанией Malabu Oil and Gas Дана Этете еще до судебного спора, по итогам которого и были выплачены деньги нигерийскому правительству. Он заявил, что когда Shell узнала о том, что Malabu связана с коррумпированным чиновником и что единственный способ прийти к соглашению — «войти в контакт с Этете». Нефтедобывающие компании были уличены в переговорах со взяточниками независимыми организациями по борьбе с коррупцией — Global Witness и Finance Uncovered. Они опубликовали документы, подтверждающие переговоры холдингов с Этете за год до подписания сделки с нигерийским правительством.

В настоящее время против ENI и Shell ведется расследование в Италии и Великобритании. Дела касаются спорного приобретения нефтяного блока OPL245 в Гвинейском заливе, запасы которого оцениваются в девять миллиардов баррелей сырой нефти.

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