Shell продаст нефтегазовые активы в Северном море

Нидерландско-британский сырьевой гигант Shell продаст крупную часть нефтегазовых активов в Северном море на три миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает Reuters. О завершении сделки будет объявлено в ближайшие дни.

Отмечается, что это будут как старые месторождения, так и новые разработки, а также инфраструктура. Покупателем активов Shell станет британская нефтекомпания Chrysaor, ведущая бизнес на месторождениях в Северном море через частную инвестиционную фирму EIG Partners.

По мнению аналитиков, смена владельца могла бы вдохнуть жизнь в одну из старейших в мире шельфовых разработок, где производство снижается с конца 90-х годов.

Shell решила устроить распродажу портфеля активов после сделки по приобретению BG Group за 54 миллиарда долларов, которая состоялась в феврале 2016 года. Благодаря ей англо-голландская нефтегазовая компания стала крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа. Поэтому компания решила продать ряд активов, выручив за них около 30 миллиардов долларов, и сосредоточиться на производстве СПГ и глубоководной добыче нефти в Бразилии и Мексиканском заливе.

Материалы по теме Жечь нефть глаголом Как ОПЕК силой слова заставит подорожать черное золото

В декабре 2016 года компания объявила о продаже бизнеса по производству авиационного топлива в Австралии за 250 миллионов долларов, напоминает Rambler News Service.

Помимо этого, в октябре Shell выставила на продажу 16 активов из добывающей отрасли, стоимость которых превышает 500 миллионов долларов. Затем компания объявила о продаже Tourmaline Oil 206 тысяч акров нефтегазоносной земли в западной Канаде за 758 миллионов долларов денежными средствами и 279 миллионов долларов акциями.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, работающая в 70 странах мира, участвует в том числе в российских проектах. Холдинг является акционером Sakhalin Energy Investment Company — оператора проекта по строительству на Сахалине завода по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Shell владеет 27,5 процента акций в проекте, другие акционеры — «Газпром» с долей 50 процентов, Mitsui (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).