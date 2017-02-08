Shell закроет давшее название эталонной марке нефти месторождение Brent

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell начала публичные консультации по вопросу вывода из эксплуатации одного из крупнейших в Северном море месторождений Brent. Об этом говорится в сообщении компании.

До начала слушаний Shell уже подала программу по закрытию месторождения в Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

Программа вывода из эксплуатации месторождения предусматривает утилизацию стальной обшивки четырех платформ, а также всего сопутствующего производству мусора и нефти с морского дна, всех следов нефти с гравитационного основания морской платформы. Реализация программы потребует консультаций Комиссии OSPAR, созданной в рамках Конвенции OSPAR по защите морской среды северо-восточной части Атлантического океана.

«Мы провели тщательный анализ, обширные научные исследования и подробные консультации с более чем 180 заинтересованными организациями в течение последних 10 лет. Мы считаем, что наш план по выводу из эксплуатации месторождения Brent является "безопасным"», — заявили в Shell, предложив всем заинтересованным сторонам принять участие в консультациях.

По словам менеджера по выводу из эксплуатации активов Дункана Мэннинга, данная программа станет важной вехой в истории нефтегазового месторождения Brent.

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К консервации Shell начала готовить месторождение еще в 2006 году. За это время было проведено более 300 исследований с участием независимых экспертов и ученых. Также в рамках подготовки к выводу площадки из эксплуатации Shell работает примерно с 400 заинтересованными сторонами.

Добыча на платформе Brent Delta прекратилась в 2011 году, на блоках Brent Alpha и Brent Bravo — в 2014 году. На блоке Brent Charlie производство нефти будет продолжаться еще в течение нескольких лет, говорится в сообщении.

С начала производства в 1976 году на месторождении, расположенном в 115 милях к северо-востоку от Шетландских островов, добыто около трех миллиардов баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте. Этот объем обеспечил около 10 процентов всей добычи Великобритании. Смесь нефти, добываемой на месторождении Brent, дала название эталонной марке нефти Brent Crude.

