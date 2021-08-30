Замыслы США по добыче нефти столкнулись с отпором

На переговорах ОПЕК+ 1 сентября, скорее всего, будет принято решение оставить без изменений планы по умеренному наращиванию добычи нефти, пишет Reuters со ссылкой на трех представителей альянса. С отпором своим замыслам, таким образом, столкнулись власти США, которые ранее призывали к увеличению добычи.

В Вашингтоне рассматривают удорожание топлива как угрозу для восстановления мировой экономики. Однако источники в ОПЕК+ заявили, что недавний рост цен на нефть был временным. Его спровоцировали перебои с поставками в Мексике и сильный шторм, обрушившийся на побережье Мексиканского залива в США.

«Текущие цены на нефть около 70 долларов — это нормально. ОПЕК +, вероятно, продолжит увеличивать [добычу] на 400 тысяч баррелей в сутки, как и планировалось», — сообщил один из собеседников агентства. При этом, как заявлял 29 августа министр нефти Кувейта Мухаммед Аль-Фарес, на встрече 1 сентября участники сделки по сокращению добычи могут и пересмотреть ее нынешние условия, остановив наращивание производства.

С призывами увеличить производство нефти в Вашингтоне выступали в середине августа. Инициатива объяснялась необходимость снизить цены для потребителей: текущее сокращение стоимости нефти пока не привело к уменьшению цены бензина. Договоренностей по поводу наращивания добычи на 400 тысяч баррелей в день ОПЕК+ достигла в июле.