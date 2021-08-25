Китай нашел два месторождения нефти за день

Китайская государственная энергетическая компания Sinopec нашла новый нефтегазовый источник объемом 100 миллионов тонн на территории Таримского бассейна в районе Шунбэй региона Синьцзян, сообщает Reuters.

Северо-западный филиал Sinopec пробурил разведочные скважины, которые показали стабильную ежедневную добычу более тысячи кубометров сырой нефти и 590 тысяч кубометров природного газа — об этом написала китайская энергетическая компания в своем микроблоге на платформе Weibo (китайский аналог Twitter).

Точно оценить потенциал источника пока не удалось. Эксперты предполагают, что на этом месторождении около 100 миллионов тонн нефти и газа.

Ранее 25 августа другая энергетическая компания из Китая PetroChina сообщила о новом источнике — она обнаружила запасы сланцевой нефти на месторождении Дацин. Объем источника геологи оценили в 1,268 миллиарда тонн, а из разведочных скважин удалось ежедневно добывать около 30 кубометров нефти.

В июне крупнейший в стране запас сланцевой нефти нашел китайский нефтегигант CNPC. По прогнозам, потенциал месторождения в провинции Ганьсу — миллиард тонн.