Китай нашел крупное месторождение нефти

Китайская энергетическая компания PetroChina нашла запасы сланцевой нефти на крупнейшем нефтяном месторождении КНР Дацин. Об этом пишет Upstreamonline.

Прогнозируемые геологические запасы превышают 1,268 миллиарда тонн. Установленные на месторождении разведочные скважины показали стабильную пробную добычу на уровне 30 кубометров нефти в сутки.

Нефтегазовое месторождение Дацин было обнаружено в 1959 году, оно является крупнейшим в стране с геологическими запасами более 5,7 миллиарда тонн нефти и одного триллиона кубометров природного газа.

В июне китайский нефтегигант CNPC нашел крупнейший в стране запас сланцевой нефти. Его объем составляет миллиард тонн. Новые нефтеносные поля были разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу. В настоящее время Китай за счет поставок из других стран обеспечивает около 70 процентов национального потребления нефти.

Россия в июне резко увеличила поставки нефти в Китай на 22,24 процента (до 6,65 миллиона тонн). Россия сохранила вторую строчку по этому показателю, на первом месте остается Саудовская Аравия.