Байден призвал крупных экспортеров нефти отказаться от сокращения добычи

Президент США Джо Байден призвал крупных экспортеров нефти — страны ОПЕК — отказаться от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом он заявил, выступая в Белом доме, его слова приводит ТАСС.

По мнению главы американского государства, это должно быть сделано, чтобы снизить цены для потребителей. Он добавил, что текущее сокращение стоимости нефти пока не привело к уменьшению цены бензина.

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«Это не то, чего можно было бы ожидать на конкурентном рынке. Мы принимаем меры для решения проблемы цен на бензин. Сегодня цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но они все еще достаточно высоки, что ограничивает работающие семьи», — подчеркнул Байден.

Президент отметил, что Соединенные Штаты будут использовать все доступные средства для отслеживания ситуации с ценами на бензин и пресекать любые незаконные действия, связанные с их ростом. Он заключил, что не собирается повышать налоги на этот вид топлива.

Ранее стало известно, что нефть резко подешевела из-за призывов США по добыче. Цена марки Brent на торгах 11 августа резко упала на два процента за семь минут. К 14:22 по московскому времени октябрьские фьючерсы опустились до 69,81 доллара (минус 1,1 процента).

