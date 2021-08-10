Экономика
 
Последние новости
Супруга убитого депутатом-миллиардером жителя Камчатки рассказала о случившемся
В России объяснили опасения Германии и Франции из-за Украины
«Вектор» объяснил разную долю заболевших среди привитых объемами поставок
Москвичка пожаловалась на «закладчика» тараканов в жилом доме 
В США назвали тяжелые последствия санкций для Белоруссии
Познер прокомментировал поражение Авериной на Олимпиаде в Токио
Названа зарплата Месси в ПСЖ
Наступление талибов на севере Афганистана отразили
В России оценили износ ЖКХ
Кабаева оценила судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
Новости партнеров
Прослушать новость

Прибыль саудовского нефтяного гиганта взлетела на 300 процентов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Прибыль саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco взлетела почти на 300 процентов во втором квартале этого года. Компания отметила, что ослабление коронавирусных ограничений, вакцинация, меры стимулирования и возвращение экономической активности помогли ей заработать в четыре раза больше, чем год назад. Об этом пишет «Би-би-си».

С начала года цены на нефть выросли более чем на 30 процентов. Aramco, являющаяся крупнейшим производителем нефти в мире, сообщила, что ее чистая прибыль выросла до 25,5 миллиарда долларов во втором квартале.

Brent от TradingView

Такие результаты не понравились участникам кампании против изменения климата. Они назвали Aramco крупнейшим в мире корпоративным источником выбросов парниковых газов. По некоторым оценкам, с 1965 года на нее приходится более четырех процентов мировых выбросов.

В прошлом месяце американский энергетический гигант Exxon Mobil сообщил о росте доходов во втором квартале на 4,7 миллиарда долларов по сравнению с убытком в один миллиард долларов за тот же период прошлого года. Европейский конкурент Royal Dutch Shell отчитался о самой высокой квартальной прибыли за более чем два года.

Экологическим активистам за последнее время удалось добиться значительных побед над такими нефтяными компаниями, как Exxon и Chevron, писал Bloomberg. Однако некоторые специалисты считают, что полученные активистами уступки по ограничению производства частных компаний могут усилить государственные нефтяные предприятия, которые работают менее прозрачно и порой с худшими экологическими показателями.

В июле Saudi Aramco начала переговоры о продаже до 49 процентов своего нефтепроводного бизнеса американским, китайским и местным инвесторам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Саудовская Аравия разочаровалась в водороде
В победе экоактивистов над нефтяными компаниями нашли угрозу для планеты
Саудовская Аравия захотела снизить свою зависимость от нефти
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
00:47 9 августа

Посол России в Германии раскрыл сроки завершения «Северного потока-2»

01:50 9 августа

Финансист спрогнозировал устойчивый курс рубля

20:19 8 августа

Сбербанк опроверг закрытие отделений

Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
18:32 8 августа

Завод «Газпрома» восстановил работу после взрыва и пожара

14:19 8 августа

Крупнейшие российские госкомпании столкнутся в суде

13:06 8 августа

«Газпром» продолжил снижать поставки газа в Европу

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
10:04 8 августа

США и Европа назвали последствия для России из-за дела Калви

05:20 8 августа

Россиян предупредили о новой уловке банковских мошенников

04:03 8 августа

В Минцифры предложили разрешить сбор биометрии для идентификации ряда лиц

Россия
Объявление о поиске консьержа возмутило москвичей
«Война — это, сука, страшно»
В 1994 году российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Окутанный смогом российский город сняли на видео
Девять человек погибли в реанимации больницы в Северной Осетии.
Причиной стал прорыв трубы, поставлявшей кислород больным
Москвичам пообещали летние ливни и грозы до конца рабочей недели
«Контрактников и офицеров сразу расстреливали»
Последний и решающий бой за Грозный глазами российского солдата
Более 3 тысяч детей из Балашихи получили выплаты
Все материалы
Мир
В Европарламенте обвинили США в шпионаже за союзниками
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Талибы захватили шестую столицу провинции Афганистана
Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя.
Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?
Австралийские ученые оценили эффективность «Спутника V»
Премьера Перу обвинили в отмывании денег
Российско-японские осложнения.
Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Все материалы
Бывший СССР
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Поймай, если сможешь.
Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
Страх и ненависть на Иссык-Куле.
Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Все материалы
Экономика
Российской экономике предсказали возможный необратимый ущерб
Прибыль саудовского нефтяного гиганта взлетела на 300 процентов
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Глава Роспатента Григорий Ивлиев стал президентом ЕАПВ
Life может и не Pay.
Почему эквайринговая компания выбирает ненадежные банки
Акции Victoria's Secret резко подскочили
Все материалы
Силовые структуры
Бывший оперативник рассказал о продаже наркотиков в Москве под видом котят
«Они не знали, что везут»
Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
Наркоторговцы в России вернулись к схеме распространения товара из 90-х
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
СК возбудил уголовное дело после гибели пациентов в больнице Северной Осетии
Из изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных.
Беглецы воспользовались гаечным ключом и халатностью охраны
Продавцов «куполов защиты» из секты «Орден пути» отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Обыгравшая Аверину израильская гимнастка отреагировала на протесты россиян
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
«Динамо» обыграло ЦСКА в третьем туре РПЛ
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Милонов назвал судейство художественной гимнастики на ОИ продажным
Все материалы
Культура
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
«Его сверхспособности — идиотские»
Как режиссер «Отряда самоубийц» воскресил главный кинопровал десятилетия?
Все материалы
Интернет и СМИ
Пользователей Android предупредили о ворующем аккаунты в соцсетях вирусе
Облизывающую двери магазина женщину назвали ужасной матерью
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
В популярном у россиян мессенджере нашли особо опасный вирус
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Мужчина узнал один факт о девушке и ушел со свидания
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Все материалы
Ценности
Выглядящая на 20 лет женщина раскрыла реальный возраст и удивила подписчиков
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Эксперт раскрыл оптимальную частоту принятия душа
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Голливудская актриса вышла в свет в оголяющем грудь платье
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Кайли Дженнер снялась в бикини из золота за сотни тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Все материалы
Раскрыты характеристики нового Genesis G80 Sport
Видео: BMW M4 в руках диванного петролхеда
Почему «четверка» абсолютно бесполезная, но от этого не менее классная машина
На продажу выставили редкий бронированный внедорожник Т-98 «Комбат»
Porsche Panamera: разборки внутри семьи
Рестайлинг Porsche Panamera расставил все по своим местам
Российский Toyota Land Cruiser 300 обзавелся дизелем и подешевел
Китайцы наступают: 15 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников России
Прорыв Coolray и доминирование Creta
Новый кроссовер Genesis GV70 получил рублевый ценник
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали вызывать лифты через смартфоны
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Названы районы Москвы с дешевеющими квартирами
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Сдача квартир в аренду перестала приносить россиянам прибыль
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
ООН предупредила о росте числа экологических катастроф
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
Резонанс души.
На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы