Прибыль саудовского нефтяного гиганта взлетела на 300 процентов

Прибыль саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco взлетела почти на 300 процентов во втором квартале этого года. Компания отметила, что ослабление коронавирусных ограничений, вакцинация, меры стимулирования и возвращение экономической активности помогли ей заработать в четыре раза больше, чем год назад. Об этом пишет «Би-би-си».

С начала года цены на нефть выросли более чем на 30 процентов. Aramco, являющаяся крупнейшим производителем нефти в мире, сообщила, что ее чистая прибыль выросла до 25,5 миллиарда долларов во втором квартале.

Такие результаты не понравились участникам кампании против изменения климата. Они назвали Aramco крупнейшим в мире корпоративным источником выбросов парниковых газов. По некоторым оценкам, с 1965 года на нее приходится более четырех процентов мировых выбросов.

В прошлом месяце американский энергетический гигант Exxon Mobil сообщил о росте доходов во втором квартале на 4,7 миллиарда долларов по сравнению с убытком в один миллиард долларов за тот же период прошлого года. Европейский конкурент Royal Dutch Shell отчитался о самой высокой квартальной прибыли за более чем два года.

Экологическим активистам за последнее время удалось добиться значительных побед над такими нефтяными компаниями, как Exxon и Chevron, писал Bloomberg. Однако некоторые специалисты считают, что полученные активистами уступки по ограничению производства частных компаний могут усилить государственные нефтяные предприятия, которые работают менее прозрачно и порой с худшими экологическими показателями.

В июле Saudi Aramco начала переговоры о продаже до 49 процентов своего нефтепроводного бизнеса американским, китайским и местным инвесторам.