Саудовская Аравия разочаровалась в водороде

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco разочаровалась в водороде в качестве быстрой замены традиционным углеводородам. Там полагают, что масштабное производство газа вряд ли начнется в этом десятилетии. Об этом рассказал технический директор Saudi Aramco Ахмад Аль-Ховайтер, передает Arab News.

По его словам, широкомасштабных вложений в эту отрасль не будет по крайней мере до 2030 года, когда появится спрос на «голубой» аммиак и другие низкоуглеродные виды водорода.

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«Это очень похоже на отрасль СПГ. Отрасль СПГ сначала заключает договор о закупке, а затем осуществляет капитальные вложения», — считает Аль-Ховайтер.

Водород можно получить разными способами. Для классификации по технологиям производства и исходному сырью используется цветовая шкала. Например, «серый» водород производят из природного газа путем конверсии метана на крупнотоннажном производстве, «бурый» водород — из угля. Однако такие способы не считаются экологически чистыми: производство «серого» и «бурого» водорода предполагает выбросы углекислого газа (СО2) в атмосферу.

Сейчас большая часть водорода в мире (около 95 процентов) считается коричневой или серой, поскольку она производится паровой конверсией природного газа, частичным окислением метана или газификацией угля. Хотя конечный продукт представляет собой чистое топливо, в процессе производства используется огромное количество энергии и создается значительное количество углекислого газа.