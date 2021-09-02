Сооснователь ОПЕК призвал отказаться от нефти

Министр финансов Ирака, одного из членов-основателей Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), Али Аллави в преддверии ключевой встречи ОПЕК+ обратился к другим производителям нефти с беспрецедентным призывом отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии, сообщает The Guardian.

Аллави, также занимающий должность заместителя премьер-министра Ирака, призвал страны-экспортеры нефти проводить «экономическое обновление с упором на экологически безопасные технологии», основными из которых будет солнечная энергия и, возможно, ядерные реакторы. Чиновник посчитал важным уменьшить зависимость страны от экспорта ископаемого топлива.

Он предположил, что текущая изменчивость цен на нефть, вызванная пандемией, — только начало проблем для производителей нефти. Кроме того, климатический кризис все сильнее бьет по Ближнему Востоку и Северной Африке, где повышение температуры вызывает серьезные проблемы. И одного отказа от нефти недостаточно для предотвращения последствий изменения климата.

Ирак является одним из стран-основателей ОПЕК. В организацию входят крупнейшие производители нефти в мире, в том числе Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Нигерия и несколько других африканских нефтедобывающих государств. В ОПЕК+ включены Россия и несколько более мелких производителей. Большинство из них неохотно или даже враждебно реагируют на призывы к противодействию изменению климата. Саудовская Аравия, в частности, часто препятствует переговорам ООН по глобальным действиям в области изменения климата.

В середине августа с призывом к ОПЕК+ увеличить производство нефти выступили США. Они объяснили свою инициативу необходимостью снизить цены для потребителей.