России предрекли рекордную нефтедобычу

Россия может достичь рекордных объемов добычи нефти и газового конденсата к лету 2022 года

России предрекли рекордные объемы добычи нефти и газового конденсата к лету 2022 года. Об этом сообщает норвежская аналитическая компания Rystad Energy.

«Россия находится на пути к установлению нового месячного рекорда добычи нефти и конденсата в 11,6 млн баррелей в сутки уже в июле 2022 года», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что рекордно высоким в 2023 году будет и среднегодовой уровень добычи — 12,16 млн б/с. Таким образом за год будет добыто около 600 млн тонн нефти и конденсата при том, что текущий пиковый показатель — 568 млн тонн в 2019 году.

Ранее сообщалось что за июнь текущего года объем экспорта российских товаров вырос до рекордного показателя в 43,885 миллиарда долларов. «Российский экспорт вырос по причине роста добычи нефти в результате постепенного ослабления ограничений ОПЕК+ и высоких цен на товары (нефть, нефтепродукты, металлы, дерево и полуфабрикатов из него и сельскохозяйственные продукты)», — объяснил специалист.