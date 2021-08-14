Финансист предсказал доллару резкое падение до конца года

Финансист Брагин: до конца года курс доллара может снизиться до 70 , а то и до 65 рублей

Курс доллара до конца года может снизиться до 70 рублей, а при более благоприятных условиях — и до 65 рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал финансист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Он выразил мнение, что ослабление рубля носит временный характер, а нынешняя ситуация в российской экономике дает все больше веры в укрепление национальной валюты.

«Снижающиеся геополитические риски и повышение ключевой ставки дают надежду на то, что курс наконец станет ближе к своим фундаментальным значениям и вырастет на 10-15% от текущих уровней», — рассказал Брагин.

По словам эксперта, потенциальному росту рубля способствует макроэкономическая стабильность, которая поддерживается такими факторами, как низкий уровень внешнего долга, профицит бюджета, консервативная денежно-кредитная политика, а также значительный объем золотовалютных резервов.

11 августа в ходе торгов на Московской бирже курс доллара закрепился на отметке, превышающей 74 рубля, до которой поднимался днем 10 августа. Сообщается, что поводом для ослабления рубля стали ожидания инвесторов о скором сворачивании мягкой денежно-кредитной политики США и отход от опасений по поводу коронавирусных ограничений.