Курс доллара превысил 74 рубля

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара закрепился на отметке, превышающей 74 рубля, до которой поднимался днем 10 августа, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:20 доллар торгуется на уровне 74,03 рубля, на максимуме он рос до 74,08 рубля. Евро в течение сессии поднимался до 86,8 рубля, после чего скорректировался до уровня 86,72 рубля.

Поводом для ослабления рубля стали ожидания инвесторов о скором сворачивании мягкой денежно-кредитной политики США и отход от опасений по поводу коронавирусных ограничений.

Во вторник, 11 августа, в 15:30 выйдет отчет по инфляции в США за июль. Чем она окажется выше, тем больше вероятность, что Федеральная резервная система (ФРС) США свернет стимулирование. Но если рост цен будет ниже прогнозов экспертов, то американская валюта, скорее всего, укрепится к основным мировым.