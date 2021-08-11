Аналитики спрогнозировали повышение цен в России

Темпы роста цен в России по итогам августа составят в годовом выражении 6,4 процента. Об этом свидетельствуют данные из консенсус-прогноза, который был составлен на основе опроса аналитиков, сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, годовая инфляция в России на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряется с 2020 года, в июне темпы роста цен подскочили до максимума с 2016 года — 6,5 процента.

Сезонное снижение стоимости фруктов и овощей в стране, а также тренд на уменьшение цен на товарно-сырьевых рынках в мире могут замедлить инфляцию в текущем месяце. При этом растущие цены на непродовольственные товары и бензин, а также действующие ограничения на международный туризм на фоне пандемии коронавирусной инфекции не позволят дезинфляционным факторам проявить себя в полной мере.

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По мнению аналитиков, открытие авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс рубля должны оказать сдерживающее влияние на инфляцию.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. подчеркнул, что инфляционная картина остается сложной. Он пояснил, что цены на непродовольственные товары по-прежнему под негативным влиянием крайне высокой стоимости фрахта и дорогого топлива. «Поэтому начала отчетливого торможения годовых темпов инфляции мы ждем лишь осенью, когда начет сказываться эффект высокой базы прошлого года», — сказал эксперт.

Ранее экономист компании «Сбер Управление Активами» Григорий Островский рассказал инвесторам, на какие ценные бумаги необходимо обратить внимание, чтобы обмануть инфляцию.Инвесторам, которые спокойно относятся к волатильности (изменчивости) цен, следует присмотреться к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения от пяти до десяти лет и к облигациям качественных эмитентов первого эшелона. У этих бумаг есть потенциал показать годовую доходность в девять-десять процентов.