Российской экономике предсказали замедление

В следующем году рост ВВП России окажется в районе 2,5 процента из-за замедления роста внешнего спроса и стагнации внутреннего спроса. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз экспертов, подготовленный «Ведомостями».

Самую позитивную оценку дают в SberCIB Investment — 3,2 процента. В S&P предсказывают, что в 2021 году российская экономика вырастет только на два процента, а инфляция составит пять процентов — это самый пессимистичный прогноз. Остальные оценки инфляции находятся в диапазоне 4-4,6 процента.

Что касается текущего года, то рост ВВП эксперты в среднем оценили в 3,9 процента, ни один из них не ждет показателей ниже 3,4 процента. Инфляция составит 5,9 процента, а курс доллара в среднем по итогам года — 72,5 рубля. В следующем году курс вырастет до 74,5 рубля.

Консенсус-прогноз оказался ниже ожиданий Минэкономразвития, которое рассчитывает на рост 3,2 процента в 2022 году. Однако в ведомстве не исключали корректировки прогноза.

Ранее зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что по итогам года ВВП вырастет на 4,2-4,3 процента, что станет максимальным значением с 2012 года.

