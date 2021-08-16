Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года

Российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 года после того, как в стране отменили ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале увеличился на 10,3 процента. Кроме того, выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство. По словам экономиста Скотта Джонсона, экономика России вернулась к прежним показателям «гораздо быстрее, чем ожидалось». При этом он отметил, что в третьем квартале увеличение ВВП снизится, так как эффект от снятия карантинных ограничений сойдет на нет.

В свою очередь, агентство Morgan Stanley скорректировало прогноз по росту ВВП в России «с учетом неожиданно позитивных данных и более конструктивного прогноза цен на нефть». Ожидается, что в 2021 году он составит 4,6 процента, а в 2022 — 3,2 процента.

Ранее стало известно, что Россия обогнала США по росту экономики. По оценкам Росстата, во втором квартале года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 10,3 процента на годовом уровне.