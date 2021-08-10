Российской экономике предсказали возможный необратимый ущерб

Последствия пандемии создают для развивающихся стран мира риски необратимого ущерба, поскольку более медленная реализация программ вакцинации может сдерживать восстановление экономики, предсказывают в инвестиционной компании BlackRock. Среди государств, которые охватывает прогноз, — Россия, Китай, Индия, Бразилия, Польша, Саудовская Аравия, Мексика, Турция и Египет.

«Мы также видим меньше возможностей для изменений в регуляции. Многие центральные банки стран c развивающимся рынком значительно смягчили политику в 2020 году, но некоторые уже начали ужесточение на фоне неослабевающего роста инфляции, например, в Бразилии, Мексике и России. Сдержанность в бюджетных расходах, по нашему мнению, также может сказаться на росте», — предупредили там.

При этом в правительстве России считают, что расходы на восстановление экономики в стране необходимо нарастить. Для этого Минфин предлагает увеличить заимствования и смягчить бюджетное правило, ограничивающее расходы бюджета. Среди мер по увеличению бюджетных трат — повышение прогнозного уровня бюджета на ближайшие три года за счет более высокого в сравнении с плановыми значениями роста ВВП.

При этом в июле Минэкономразвития отчиталось о том, что ВВП России в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года, а реальные доходы населения «продолжили восстановление» и также приблизились к показателям этого периода.