Греф спрогнозировал рост ВВП России по итогам года

Глава Сбера Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1» спрогнозировал, какой будет рост ВВП России по итогам 2021 года.

Кроме того, собеседник телеканала прокомментировал рост ВВП более чем на 10 процентов во втором квартале 2021 года. «Такого роста во втором квартале, честно сказать, никто не ожидал. Все прогнозы были связаны с тем, что мы в лучшем случае выйдем на восстановление уровня роста ВВП 2019 года в конце 2021 года, может быть, в первом квартале 2022-го», — сказал Греф.

Однако, по его словам, в результате в первом полугодии нынешнего года удалось полностью отыграть падение 2020-го. «И, конечно же, рост второго квартала был относительного второго квартала прошлого года экстремально низким, поэтому такие высокие цифры получились», — отметил глава Сбера.

По его словам, третий и четвертый кварталы не будут демонстрировать двузначные темпы роста, однако по итогам года ожидается примерно 4,5 процента роста. В результате будет компенсирован «провал 2020 года» практически по всем параметрам. «Это касается в том числе и доходов населения. Мы до конца текущего года прогнозируем рост реальных доходов примерно три процента», — подчеркнул Греф.

Ранее Греф предсказал, что цены на жилье стабилизируются в ближайшей перспективе. Так он ответил на вопрос, каким образом продление льготной семейной ипотеки и распространение ее на семьи с одним ребенком отразится на рынке жилья.