В Сбербанке спрогнозировали рекордный c 2012 года рост ВВП

В Сбербанке спрогнозировали рост ВВП на рекордные за много лет 4,2-4,3 процента

Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил о возможном росте валового внутреннего продукта (ВВП) на рекордные за много лет 4,2-4,3 процента. Его слова приводит РИА Новости.

Темпы роста ВВП, прогнозируемые Сбербанком, станут максимальными с 2012 года.

«Сейчас, судя по всему, пик третьей волны в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов», — заявил Ведяхин.

Он отметил, что прогноз по росту экономики основан на динамике потребительского спроса. В настоящее время структура потребления становится все больше похожей на докризисную, а сектор услуг уже вернулся к устойчивому росту в номинальном выражении. В то же время речь все еще идет о восстановлении после сильного падения в прошлом году.

13 августа Росстат отчитался о том, что во втором квартале года рост ВВП России составил 10,3 процента на годовом уровне. По темпам роста экономики страна обогнала США, где в апреле-июне ВВП вырос на 6,5 процента.

