Рублю предрекли рекордное падение при двух условиях

Высокий уровень инфляции в США и других крупных странах, а также снижение цен на нефть могут привести к рекордному падению курса рубля. Эти два условия в беседе с «Российской газетой» назвал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, чтобы обуздать инфляцию, мировым лидерам придется принимать решения об ужесточении денежно-кредитной политики. С учетом все еще высокого влияния пандемии коронавируса это может притормозить восстановление экономики или даже привести к новому кризису.

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«Это подорвет спрос на сырье, ударив по его стоимости, а также вызовет бегство инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты, одним из которых является доллар, что спровоцирует его резкий рост, — отметил Бабин. — Естественно, рубль не сможет оставаться в стороне от столь негативных трендов, у нас доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей».

Специалист отметил, что большинство инвесторов пока считают такой сценарий маловероятным. Они сохраняют веру в способность лидеров мировой экономики поддерживать процесс ее выздоровления.

Ранее экономист предсказал доходы России от продажи газа. По словам замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергея Колобанова, если средняя цена на газ в Европе останется на нынешнем уровне, то Россия до конца этого года сможет заработать 900 миллиардов рублей на экспорте голубого топлива.