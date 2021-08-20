Курс евро превысил 87 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с начала месяца превысил 87 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:20 европейская валюта скорректировалась до уровня 86,99 рубля. На максимуме она доходила до 87,04 рубля. В последний раз на таких значениях евро торговался 2 августа.

Доллар также растет по отношению к российской валюте. На максимуме он доходил до 74,58 рубля, после чего незначительно опустился до 74,52 рубля.

Основные российские фондовые индексы также снижаются. Индекс Мосбиржи опускается на 0,22 процента, а индекс РТС — на 0,6 процента. Ранее на этой неделе индекс Мосбиржи достиг 3919,8 пункта, что стало историческим максимумом.

Российская валюта слабеет последние несколько дней на фоне снижения нефтяных котировок. Что, в свою очередь, связано с опасениями по поводу очередных коронавирусных ограничений.