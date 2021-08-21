Экономист предсказал доходы России от продажи газа

Если средняя цена на газ в Европе останется на нынешнем уровне, то Россия до конца этого года сможет заработать 900 миллиардов рублей на экспорте голубого топлива. Такой доход стране в беседе с РИА Новости предсказал замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

Он пояснил, что в текущем году доход государства от продажи топлива может существенно возрасти благодаря высоким ценам на газ в Европе, а также восстановлению объемов его экспорта. «При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 миллиардов рублей», — подсчитал эксперт.

Как отмечает агентство, за первое полугодие 2021 года российский заработок от пошлины превысил объем всего 2020 года. Средняя цена газа в хабе TTF в Нидерландах в июле была около 350 евро за тысячу кубометров. По данным ФТС, цены на экспортный российский газ немного ниже индекса TTF и не так сильно колеблются.

16 августа стоимость газа на европейских площадках взлетела до рекордной отметки. Топливо продавали за 585 долларов за тысячу кубометров. Рост цен произошел на фоне отказа «Газпрома» бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину в объеме 15 миллионов кубометров в сутки.