Экономист спрогнозировал ослабление рубля

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал агентству «Прайм» о том, что ждет рубль в ближайшей перспективе. По его словам, валюта на данный момент имеет достаточный потенциал, чтобы укрепить свои позиции, однако, исходя из его прогнозов, после этого должно наступить ее постепенное ослабление.

«Рубль обладает потенциалом для укрепления на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли. Ранее в августе был зафиксирован близкий к рекордному с начала 2020 года приток средств нерезидентов в страну на фоне сокращения интереса российских инвесторов к зарубежному рынку», — отметил эксперт.

Он пояснил, что конъюнктура на сырьевых рынках остается благоприятной для сохранения высокого профицита даже на фоне сезонного роста импорта. Экономист оценил потенциал укрепления рубля к доллару как незначительный: до 71-72 рубля за доллар к середине следующего года.

Он считает вероятным, что с конца 2022 года рубль перейдет к плавному постепенному ослаблению. Способствовать этому будут ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию агропромышленного комплекса, а также увеличение импорта.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что реальная инфляция, ощутимая для основной массы людей, приобретающих более узкий круг товаров из повседневного спроса, может составить около 10-11 процентов в зависимости от региона. По его словам, особенно это ударит по группам лиц, получающим фиксированную заработную плату, а также по пенсионерам.