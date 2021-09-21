Экономист спрогнозировал значительный рост реальной инфляции

Реальная инфляция, ощутимая для основной массы людей, приобретающих более узкий круг товаров из повседневного спроса, может составить около 10-11 процентов в зависимости от региона. Значительный рост инфляции в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал экономист Михаил Беляев. По его словам, особенно это ударит по группам лиц, получающим фиксированную заработную плату, а также по пенсионерам.

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с 5 до 5,8 процента. Кроме того, ведомство прогнозирует курс 73,6 рубля за доллар по итогам декабря против 72,8 рубля, ожидавшихся в июле. Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составит 4,5 процента в этом году, 4,8 процента — в следующем. По прогнозам Минэкономразвития, ВВП России в 2021 году вырастет на 4,2 процента вместо 3,8 процента, как предполагалось ранее. На 2022 год прогноз по добыче и экспорту нефти повышен, а по добыче и экспорту газа — понижен.

Индексация всегда будет ниже реальной инфляции

Беляев отметил, что какой бы сложной ни казалась ситуация с инфляцией, дефолт в России не ожидается даже в самой отдаленной перспективе. Тем не менее в отсутствие индексации выплат населению уровень жизни неизбежно упадет, особенно с учетом того, что реальная инфляция отличается от официальных расчетов Минэкономразвития.

«Уровень жизни населения падает ровно настолько, насколько развивается инфляция. Говоря о 5,8 процента, озвученных Минэкономразвития, мы имеем в виду самый широкий круг товаров, но основная масса пользуется товарами более узкой группы, где цены растут намного быстрее, определяя общую инфляцию. Это происходит потому, что товары повседневного спроса ничем нельзя заменить, этим и пользуются производители, по максимуму завышая цены на товар, — объяснил экономист. — Именно на эти значения и ухудшается жизнь тех, кто получает твердую заработную плату, жизнь пенсионеров».

Эксперт добавил, что стабильность уровня жизни населения зависит прежде всего от общеэкономической ситуации в стране — правительство должно индексировать пенсии хотя бы в рамках инфляции, то же касается и госпредприятий.

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Немного другая ситуация наблюдается в сфере частного предпринимательства, где размер заработной платы является коллективным договором между рабочим и работодателем. Единственным способом победить инфляцию здесь, по мнению экономиста, является организация профсоюзов.

«Именно они должны выполнять роль защитников трудящихся, договариваться с работодателем об увеличении заработной платы, но, к сожалению, эта система у нас развита слабо», — заметил Беляев.

Реальная инфляция, по подсчетам экономиста, составит 10-11 процентов. Он подчеркнул, что это значение не точное и будет разниться в зависимости от регионов и продуктов.

«И на эту сумму никогда не проиндексируют пенсии. Никогда не проиндексируют зарплаты. Экономика — это наука компромиссов, так что, хоть президент и заявлял, что индексация пенсий будет выше официальной инфляции, вероятно, будет принята какая-то компромиссная цифра. Она не покроет разницу в полном размере, но станет хоть какой-то компенсацией», — считает Беляев.

10 сентября Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Нынешнее значение стало наивысшим с ноября 2019 года, когда ключевая ставка была снижена до 6,5 процента в рамках плановой политики ЦБ по смягчению денежно-кредитных условий.