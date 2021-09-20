США приготовились к лишению России статуса рыночной экономики

Министерство торговли США собрало необходимые комментарии по поводу обращения американских производителей удобрений, требующих лишить Россию статуса рыночной экономики, пишет «Коммерсантъ».

После их рассмотрения и оценки ведомство будет готово принять решение, которое либо отменит результаты оценки 2002 года, либо подтвердит правоту российской стороны. Если позиция американских компаний (CF Industries Nitrogen, Terra Nitrogen, Terra International) подтвердится, то в результате повышения пошлин пострадают не только российские компании, производящие карбамидо-аммиачные удобрения, о которых шла речь, но и все производители удобрений, а также металлурги.

В оценке на статус рыночной экономики США применяют ко всем странам одни и те же широкие критерии. Среди них — гибкость валютного курса, свобода доступа иностранных инвесторов, контроль государства над средствами производства, собственностью, распределением ресурсов, ценообразованием, возможность работников добиться повышения заработной платы путем переговоров с руководством, а также другие сопутствующие факторы.

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Жалобу на Россию готовила юридическая компания WilmerHale. Именно она проводила исследование докладов Всемирного банка Doing Business, в котором определялся ключевой для российских властей международный рейтинг. После публикации результатов банк решил отказаться от докладов в связи с многочисленными накрутками и невозможностью избежать их.

В новом докладе WilmerHale отмечает, что доля государства в российской экономике растет, протекционизм повышается, контроль над распределением ресурсов ужесточается. Все это, уверены юристы, обратило эффект от реформ 2002 года.

Авторы отчета указывают на сближение экономик России и Белоруссии, приводят аргументы о повышении роли госкомпаний и контроле над финансовыми институтами — причем последние факторы уже были определяющими для отказа предоставить статус рыночной экономики Китаю.

В комментариях российской стороны, которые предоставили компании и эксперты, аргументы заявителей названы оценочными суждениями. В Минэкономразвития сослались на результаты уже остановленного рейтинга Doing Business, гибкость курса рубля и сокращение компаний с госучастием. Кроме того, в ведомстве напомнили, что отказ признавать российскую экономику рыночной ведет к нарушению норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Последний аргумент вряд ли станет определяющим для США, так как именно они фактически остановили работу организации. В Вашингтоне уверены, что ВТО защищает протекционизм, и блокировали назначение судей в апелляционную комиссию.

Прямые потери России в результате лишения статуса рыночной экономики составят 75-100 миллионов долларов в год. Такую оценку дал глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. В то же время он признал, что сопутствующие последствия могут быть непредсказуемыми.

О возможности потери рыночной экономики в России в сентябре предупреждал уполномоченный по защите прав бизнесменов при президенте России Борис Титов. По его мнению, страна отказывается от реформ и тем самым лишает предпринимателей возможностей для развития.