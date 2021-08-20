Названы потери России от возможного удара со стороны США

Saxo Bank: при лишении рыночного статуса Россия потеряет до 100 миллионов долларов в год

Если США лишат Россию статуса рыночной экономики, то страна потеряет на годовом уровне от 75 до 100 миллионов долларов. Такую сумму в разговоре с РИА Новости назвал глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик, комментируя соответствующие намерения американского Минторга.

«В принципе это техническая вещь. Однако такой шаг может иметь серьезные последствия для российской экономики и еще больше усилить политическую напряженность между двумя странами», — сказал Дембик. Он объяснил, что возможный удар со стороны Вашингтона повредит промышленному экспорту и плохо скажется на конкурентоспособности российских предприятий.

В начале недели Минторг США сообщил, что может изменить статус российской экономики в вопросах применения антидемпинговых пошлин из-за расследования, связанного с ценами на поставки азотного удобрения. В настоящее время ведомство изучает справедливость стоимости продукции из России.

Рыночность российской экономики Вашингтон признал в 2002 году. Тогда оценивалось, что перемены позволят снизить ограничения на поставки российской продукции. Если экономика считается рыночной, то ввести против нее антидемпинговые пошлины гораздо сложнее, потому что в таком случае она на основании международных правил торговли сможет отстаивать свою позицию.