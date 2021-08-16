США задумали лишить Россию статуса рыночной экономики

Министерство торговли США изучит вопрос, продолжать ли считать Россию страной с рыночной экономикой, следует из заявления ведомства в официальном издании американского правительства Federal Register. Лишить страну соответствующего статуса там задумали на фоне ситуации с поставками азотного удобрения — карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Обращение по поводу цен на продукцию ведомство получило от ряда американских предприятий. Теперь там планируют проанализировать ситуацию для принятия дальнейших решений.

«В рамках расследования, касающегося справедливых цен на карбамидо-аммиачную смесь из России, мы сочли, что заявитель (компании из США. — прим. "Ленты.ру") предоставил достаточные доказательства для того, чтобы Министерство торговли определило, продолжить ли считать Россию страной с рыночной экономикой в вопросах применения антидемпинговых пошлин», — говорится в заявлении.

Ведомство также предложило заинтересованным сторонам предоставить комментарии по этому вопросу. Американское министерство ссылается на закон 1930 года, который позволяет отнести ту или иную страну к перечню государств с рыночной экономикой. Там изложены шесть критериев, на основании которых принимается решение, и если страна им не соответствует, то статус страны может быть изменен. Помимо таких пунктов, как «степень конвертируемости валюты» и «степень государственного контроля за распределением ресурсов и решениями предприятий о цене и объемах производства» в списке значатся «другие факторы, которые уполномоченный орган сочтет подходящими».

Статус рыночной экономики России в Вашингтоне присвоили в 2002 году, и тогда о решении главу государства Владимира Путина извещал тогдашний президент США Джордж Буш по телефону. На тот момент оценивалось, что перемены позволят снизить ограничения на поставки российской продукции. Если экономика считается рыночной, то ввести против нее антидемпинговые пошлины гораздо сложнее, поскольку она может отстаивать свои позиции на основании международных правил торговли, в силу чего статус рыночной экономики важен для экспортеров.