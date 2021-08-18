В России оценили последствия попытки США лишить экономику статуса рыночной

Министерство торговли США поставило под сомнение рыночный статус российской экономики и решило провести расследование на предмет демпинга в сфере поставок азотного удобрения — карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Опрошенные «Известиями» эксперты оценили последствия этой попытки. Они полагают, что в случае, если такой статус отберут, Соединенным Штатам станет проще вводить антидеминговые ограничения против российских экспортеров.

«Основным следствием признания экономики нерыночной будет возможность американских регуляторов использовать для расчета себестоимости продукции данные по себестоимости в других странах, где затраты на производство могут быть выше за счет более высокой стоимости рабочей силы, топлива, сырья или других элементов затрат», — отметил аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

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Специалисты полагают, что изменения затронут поставки в таких секторах экономики, как производство удобрений, продуктов металлургии и нефтехимии. В этом случае упадет их конкурентное преимущество, поскольку поднимутся цены.

Президента Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич полагает, что под удар может попасть российский экспорт на суммы 3-4 миллиарда долларов в год. Также вероятны репутационные потери, поскольку государства придают большое значение статусу рыночной экономики, несмотря на то, что критерии оценки были приняты почти сто лет назад.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что это фактически новый вид санкций. Он уточнил, что ключевыми партнерами России являются Евросоюз и Китай, который также не признан рыночной экономикой, с США проходит небольшое количество сделок. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что в России «привыкли к санкциям» и готовы преодолевать новые трудности, исходя из своих интересов.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США изучит вопрос, продолжать ли считать Россию страной с рыночной экономикой. Обращение по поводу цен на продукцию ведомство получило от ряда американских предприятий. Американское министерство ссылается на закон 1930 года, который позволяет отнести ту или иную страну к перечню государств с рыночной экономикой. Там изложены шесть критериев, на основании которых принимается решение, и если страна им не соответствует, то статус страны может быть изменен.

