В Кремле ответили на отмену главного для страны рейтинга

Решение Всемирного банка прекратить выпуск доклада Doing Business не скажется на желании Кремля улучшать бизнес-климат в России. Таким образом на вопрос, сохранится ли соответствующая задача у властей, ответил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Рейтинг Doing Business был главным из международных для российского руководства. Улучшение позиций в нем заложено в майских указах Владимира Путина от 2012 года. Глава государства требовал, чтобы к 2018-му страна поднялась со 120-й строчки на 20-ю, однако за шесть лет Россия добралась только до 31-го места.

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В указы от 2018 года Doing Business также попал, задачу перенесли на 2024 год. В последнем докладе, опубликованном в 2019 году, страна занимала 28 строчку. При этом российские чиновники неоднократно жаловались на методологию исследования, считая, что она искажает реальность.

По словам Пескова, для измерения качества бизнес-климата подберут другие критерии, над этим пока не задумывались. Тем не менее он подчеркнул, что сама по себе задача по улучшению бизнес-климата не была связана с Doing Business.

Причиной решения Всемирного банка стали нарушения, допущенные при подготовке последних докладов. Год назад организация объявила, что намерена пересмотреть пять последних публикаций. Внутреннее расследование показало, что ряд нынешних и бывших сотрудников банка вносили существенные искажения, в том числе улучшали позиции Китая и Саудовской Аравии. Накануне, 16 сентября, банк объявил, что намерен пересмотреть подход к оценке делового и инвестиционного климата.